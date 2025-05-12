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16:34, 12 мая 2025Россия

Гладков заявил о попытках жителей Белгородской области нажиться на ситуации в регионе

Гладков: Жители Белгородской области подставляют машины под обстрелы ради выплат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Некоторые жители Белгородской области используют ситуацию в регионе для целей обогащения или улучшения жилищных условий. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на совещании правительства, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Подъем».

По словам губернатора, до него дошли слова жителей приграничных районов, которые хотят намеренно подставить свои автомобили под удар со стороны Украины. «Населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют — хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда ни деть, ни продать», — привел Гладков фрагмент услышанного им разговора.

Кроме того, жители области просят отселить их якобы из-за обстрелов, продолжил Гладков. При этом на самом деле они хотят получить жилье за счет государства, указал он. В этой связи губернатор напомнил, что региональные власти не ставят перед собой задачу улучшить материальное обеспечение жителей.

Ранее Гладков попросил наказать родителей мальчика, подорвавшегося на мине в Белгородской области. По его мнению, в смерти ребенка виноваты его отец и мать, которые не обеспечили его безопасность. Гладков пояснил, что, по его данным, мину в дом принес некий военнослужащий.

ЖЗЛ
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