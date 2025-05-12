Google впервые за десять лет обновил логотип

Google обновил фирменный логотип «G» впервые за десять лет

Американская корпорация Google впервые за десять лет обновила свой логотип. Об этом сообщило издание 9to5google.

В рамках обновления Google заменил четкие цветовые сектора на букве G на градиент. При этом компания сохранила прежний шрифт. Эта версия логотипа уже отображается в приложении Google на iOS.

В последний раз корпорация обновляла логотип 1 сентября 2015 года. Тогда был изменен шрифт. Также строчная G была заменена на заглавную.

Ранее сообщалось, что власти США потребовали разделить компанию Google после того, как она была признана монополией в сфере поиска в сети. По данным The New York Times, в качестве одного из требований Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло продажу браузера Chrome.