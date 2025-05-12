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22:05, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Google впервые за десять лет обновил логотип

Google обновил фирменный логотип «G» впервые за десять лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephen Lam / Reuters

Американская корпорация Google впервые за десять лет обновила свой логотип. Об этом сообщило издание 9to5google.

В рамках обновления Google заменил четкие цветовые сектора на букве G на градиент. При этом компания сохранила прежний шрифт. Эта версия логотипа уже отображается в приложении Google на iOS.

В последний раз корпорация обновляла логотип 1 сентября 2015 года. Тогда был изменен шрифт. Также строчная G была заменена на заглавную.

Ранее сообщалось, что власти США потребовали разделить компанию Google после того, как она была признана монополией в сфере поиска в сети. По данным The New York Times, в качестве одного из требований Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло продажу браузера Chrome.

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