Google впервые за десять лет обновил логотип

Американская корпорация Google впервые за десять лет обновила свой логотип. Об этом сообщило издание 9to5google.
В рамках обновления Google заменил четкие цветовые сектора на букве G на градиент. При этом компания сохранила прежний шрифт. Эта версия логотипа уже отображается в приложении Google на iOS.
В последний раз корпорация обновляла логотип 1 сентября 2015 года. Тогда был изменен шрифт. Также строчная G была заменена на заглавную.
Ранее сообщалось, что власти США потребовали разделить компанию Google после того, как она была признана монополией в сфере поиска в сети. По данным The New York Times, в качестве одного из требований Министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло продажу браузера Chrome.