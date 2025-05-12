Кадыров ответил на разговоры о пребывании «не в духе»

Глава Чечни Кадыров заявил о движении вперед, несмотря на критику

Команда главы Чечни Рамзана Кадырова продолжает движение вперед, несмотря на распространяемые слухи. Об этом сам руководитель республики заявил в Telegram.

Ранее широкий резонанс вызывали слова Кадырова об отставке. Позднее чеченский лидер уточнил, что его неверно поняли, однако допустил передачу власти в республике, если такое решение будет принято президентом России Владимиром Путиным.

«Все лживые разговоры о том, что я якобы "не в духе" и прочее, выглядят смешно», — написал Кадырова. Он добавил, что власти Чечни продолжают слаженную, качественную и эффективную работу.

Ранее Кадыров провел международную встречу. О беседе с ним рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Глава латиноамериканского государства сообщил, что диалог был направлен на «построение нового мира благодаря сотрудничеству, взаимному уважению и солидарности между народами».