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06:19, 8 мая 2025Мир

Мадуро оценил встречу с Кадыровым

Президент Венесуэлы Мадуро высоко оценил встречу с Кадыровым в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Николас Мадуро

Владимир Путин и Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с официальным визитом в Москве, прокомментировал встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мадуро высоко оценил встречу с Кадыровым и назвал ее плодотворной. По его словам, диалог был направлен на «построение нового мира благодаря сотрудничеству, взаимному уважению и солидарности между народами».

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«Эта встреча послужит укреплению уз дружбы с Чеченской Республикой», — сказал венесуэльский президент.

Глава Венесуэлы добавил, что Каракас «продолжит проводить дипломатию мира, содействовать братству и выступать за самоопределение народов».

Ранее сообщалось, что Кадыров оказался на встрече президента России Владимира Путина и Мадуро после слов об отставке с должности. До этого Кадыров рассказал, что попросил об отставке с должности главы Чечни.

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