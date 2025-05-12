Кадыров раскрыл причины изменения внешности

Глава Чечни Кадыров: Смеяться не бывает настроения, когда идет спецоперация

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл причины изменения своей внешности. По его словам, с возрастом голова седеет, а улыбаться он стал меньше из-за специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщил его помощник Умар Даудов.

«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идет спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — сказал он.

Глава Чечни рассказал, что некоторые «существа» говорят, что у него торчат волосы и голос, как у только что проснувшегося человека.

«С возрастом голос меняется, голова седеет, мне уже 48 лет... Считайте, что я поседел, повзрослел», — пояснил политик.

Ранее Кадыров заявил, что все разговоры о том, что он не «в духе», выглядят смешно. Он также добавил, что власти Чечни продолжают слаженную, качественную и эффективную работу.