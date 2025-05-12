Контракт с генералом армии Шойгу о прохождении воинской службы продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года

Контракт с секретарем Совета безопасности России, генералом армии Сергеем Шойгу о прохождении воинской службы продлили на пять лет — до 2030 года, передает РИА Новости.

«Стало известно, что контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года», — говорится в сообщении. Информацию от источника агентства также подтвердили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.

«Шойгу курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в сфере международной безопасности», — прокомментировали в Совбезе.

Как уточнили в пресс-службе аппарата, за прошедший год Шойгу дважды посетил КНР и провел переговоры с Си Цзиньпином, участвовал в заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР. Кроме того, на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, были внесены уточнения в ядерную доктрину России.

Шойгу занимал должность министра обороны до 7 мая 2024 года, а затем ушел в отставку и был назначен секретарем Совбеза.

