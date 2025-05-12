Крокодил набросился на мужчину и оторвал ему ногу

Daily Express: В Малайзии крокодил оторвал ногу мужчине

В Малайзии крокодил набросился на собиравшего хворост у реки мужчину и оторвал ему ногу. Об этом сообщает малайское издание Daily Express.

Хищная рептилия напала на 52-летнего Пунгута Мадина в первых числах мая. Мужчина вместе с братом и еще двумя родственниками искал хворост в лесу около реки. Крокодил набросился на Мадина, когда тот вошел в воду. Рептилия мгновенно утащила его на глубину на глазах у родных.

На место вызвали спасателей, которые начали поисковую операцию, однако результатов она не дала. 6 мая участники поисков обнаружили в реке недалеко от места нападения оторванную ногу. Они уверены, что конечность принадлежала пропавшему. Поиски других останков мужчины продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели нашли останки мальчика, который стал жертвой крокодила. Десятилетний мальчик по имени Фики плавал в реке с шестью друзьями, когда на него напал хищник.