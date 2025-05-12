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10:14, 12 мая 2025Экономика

Курским предпринимателям продлили отсрочку по налогам

Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для бизнеса из Курской области
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области продлили на год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для предприятий из приграничного региона страны перенесли на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку. Это позволит бизнесу сохранить оборотные средства и использовать их на выплату зарплат, приобретение сырья или оборудование.

«Мера поддержки распространяется на предпринимателей и организации, которые работают на приграничных территориях Курской области и территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении», — пояснили в правительстве.

В конце 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что аграрии российских регионов, пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины, получат от правительства дополнительную помощь, в том числе отсрочку по кредитам. У подобных заемщиков появится возможность продлить сроки использования инвестиционных кредитов на один год.

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