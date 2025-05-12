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00:37, 12 мая 2025Из жизни

Летящий 40-килограммовый тунец сбил мужчину с ног и отправил его в больницу

В Таиланде 40-килограммовый тунец упал на голову мужчины и серьезно ранил его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Таиланде водитель грузовика оказался сбит с ног внезапно упавшим на него летящим вниз тунцом. Об этом сообщает The Thaiger.

Спасатели получили сообщение о дальнобойщике, раненом при странных обстоятельствах. Прибыв на место, они увидели мужчину, лежащего на земле рядом с автомобилем. Рана на его голове кровоточила, но он оставался в сознании и мог отвечать на вопросы. Вокруг него была разбросана рыба.

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Выяснилось, что пострадавший припарковался рядом с корейским грузовым судном, только что доставившим 300 килограммов замороженного тунца. По словам очевидцев, рыбу выгружали с судна с помощью сети, когда мужчина вышел из грузовика. Вдруг 40-килограммовый тунец выскользнул и ударил водителя по голове. Ему показалось, что на него упало что-то с неба.

Спасатели оказали ему первую помощь, после чего доставили его в больницу. О его состоянии не сообщается. После инцидента в порту решили пересмотреть меры безопасности при разгрузке.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси, США, рыба упала с неба и разбила лобовое стекло машины Tesla. Предполагается, что она вывалилась из клюва пролетавшей мимо птицы.

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