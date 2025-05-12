Лучшая супермодель России рассказала об испытаниях перед конкурсом

Лучшей супермоделью России стала блогерша из Башкирии

Победительницей всероссийского конкурса «Супермодель России», финал которого проходил в Москве, стала блогерша и организатор модных мероприятий из Башкирии Алия Абдрашитова. Об этом сообщает «Башинформ».

По ее словам, перед конкурсом она столкнулась с рядом испытаний. Подготовка проходила в условиях нехватки времени, в приоритете была забота о детях и поддержка супруга, столкнувшегося с трудностями на работе. Перед вылетом в столицу Абдрашитова потеряла паспорт, а также из-за стресса у нее испортились волосы, и участие в конкурсе оказалось под угрозой.

Однако она все же улетела в Москву, а ее образ произвел впечатление на членов жюри.

Ранее победительница конкурса «Краса Нижнего Новгорода — 2024» Александра Мышакина раскрыла детали подготовки к конкурсу. По словам модели, в Нижнем Новгороде проходит одно из лучших представлений среди конкурсов красоты.