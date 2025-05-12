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19:56, 12 мая 2025Моя страна

Лучшая супермодель России рассказала об испытаниях перед конкурсом

Лучшей супермоделью России стала блогерша из Башкирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алия Абдрашитова

Алия Абдрашитова. Кадр: Алия Абдрашитова / YouTube

Победительницей всероссийского конкурса «Супермодель России», финал которого проходил в Москве, стала блогерша и организатор модных мероприятий из Башкирии Алия Абдрашитова. Об этом сообщает «Башинформ».

По ее словам, перед конкурсом она столкнулась с рядом испытаний. Подготовка проходила в условиях нехватки времени, в приоритете была забота о детях и поддержка супруга, столкнувшегося с трудностями на работе. Перед вылетом в столицу Абдрашитова потеряла паспорт, а также из-за стресса у нее испортились волосы, и участие в конкурсе оказалось под угрозой.

Однако она все же улетела в Москву, а ее образ произвел впечатление на членов жюри.

Ранее победительница конкурса «Краса Нижнего Новгорода — 2024» Александра Мышакина раскрыла детали подготовки к конкурсу. По словам модели, в Нижнем Новгороде проходит одно из лучших представлений среди конкурсов красоты.

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