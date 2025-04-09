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16:25, 9 апреля 2025Моя страна

Самая красивая нижегородка раскрыла закулисье конкурса красоты

Самая красивая нижегородка рассказала о большой конкуренции на конкурсе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александра Мышакина

Александра Мышакина. Кадр: @for.sashh

Победительница «Красы Нижнего Новгорода — 2024» Александра Мышакина раскрыла детали подготовки к конкурсу. Подробностями она поделилась в интервью ИА «В городе N».

По словам модели, в Нижнем Новгороде проходит одно из лучших представлений среди конкурсов красоты. «Само шоу и подготовительный этап, все продумано до мелочей. Каждый день мы тренировались, ходили на лекции, посещали музеи, выставки», — рассказала она.

Мышакина сообщила, что конкуренция была здоровой, а все участницы максимально выкладывались. «Но в тот день звезды так сошлись, что назвали мое имя. Думаю, что на моем месте могла бы быть и другая», — рассказала она о своей победе и добавила, что были те, кто обиделся, и те, кто радовался за нее.

Ранее сообщалось, что российская модель, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2013» Эльмира Абдразакова приехала на Алтай ради фото с подсолнухами и удивила подписчиков.

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