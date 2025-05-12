Мальчик взял смартфон матери и заказал 70 тысяч леденцов

В США школьник взял смартфон матери и заказал леденцы на 330 тысяч рублей

Жительница США попала в неудобное положение после того, как ее сын взял у нее смартфон и заказал на маркетплейсе 70 тысяч леденцов. Об этом пишет KXAN.

Холли Лафаверс, живущая в штате Кентукки, на время отдала свой смартфон восьмилетнему сыну, потому что он хотел поиграть в игру. Однако, заполучив гаджет, школьник зашел на Amazon и без ведома матери заказал огромную партию леденцов. По словам Лафаверс, леденцы понадобились мальчику в качестве призов для друзей во время карнавала.

Женщина узнала, что произошло, лишь когда курьер привез к ее дому 22 коробки сладостей. При этом восемь из них еще не были оплачены. Лафаверс в срочном порядке проверила банковский счет и обнаружила, что с нее уже сняли четыре тысячи долларов (около 330 тысяч рублей) за покупку. «Когда я увидела эту сумму, я чуть не упала в обморок», — сказала ЛаФаверс.

Американка быстро организовала возврат неоплаченных коробок. А затем обратилась в поддержку Amazon, чтобы оформить возврат оставшихся леденцов. В итоге ей удалось вернуть деньги.

ЛаФаверс отметила, что собирается изменить некоторые настройки на телефоне, чтобы избежать неожиданных доставок в будущем.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома четыре тысячи посылок и писем. Во время допроса он признался, что утаивал почту, потому что устал от переработок.