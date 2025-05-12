Названы цели России и Украины на переговорах в Стамбуле

Политолог Минченко: У России и Украины есть соблазн сорвать переговоры

И у России, и у Украины сейчас есть соблазн сорвать переговорный процесс и обвинить в этом другую сторону. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«В такой ситуации у сторон возникает соблазн сорвать переговоры, чтобы обвинить в этом другую сторону», — объяснил он, называя цели Москвы и Киева в Стамбуле.

При этом нынешние заявления российских и украинских политиков эксперт сравнил с перекидыванием горячей картошки. По словам политолога, сейчас происходит настоящая война публичных заявлений.

Ранее Евгений Минченко спрогнозировал результаты российско-украинских переговоров. По его мнению, ждать в ближайшее время установление мира не стоит.