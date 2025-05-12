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17:46, 12 мая 2025Из жизни

Мужчина попал в больницу с проколотыми легкими после сеанса иглоукалывания

В Китае мужчина пошел на иглоукалывание и едва не умер из-за пробитого легкого
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marcus Brandt / dpa / Globallookpress.com

В Китае мужчина отправился на сеанс иглоукалывания и попал в больницу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жителю провинции Хэнань по фамилии Гао диагностировали фиброму — доброкачественную опухоль — после того, как он стал жаловаться на боли под лопаткой. Его жена Чжан через знакомого нашла специалиста, который готов был проконсультировать Гао. Во время приема он заявил, что пациент страдает от некой «воздушной шишки», а не от фибромы. А также сказал, что недуг можно вылечить с помощью нескольких сеансов акупунктуры.

Первый сеанс состоялся 22 февраля в лаунже интернет-кафе, принадлежащем знакомому специалиста. Он ввел в спину Гао несколько игл, и тот вдруг начал задыхаться. Мужчину срочно доставили в больницу. Ему поставили диагноз — дыхательная недостаточность и пневмоторакс. Причиной стали проколотые легкие. Гао перевели в реанимацию в критическом состоянии. Он выжил, но врачи позднее сообщили, что его жизнь висела на волоске, а счет шел на минуты.

Сначала мастер акупунктуры заявил, что возьмет на себя ответственность за произошедшее, но позже исчез и заблокировал жену пострадавшего в соцсетях. Чжан обратилась за помощью к журналистам и отправилась к дому «врача». Там отец мужчины сообщил, что у его сына нет медицинской лицензии. По его словам, сын научился массажу и иглоукалыванию, наблюдая за тем, как это делают другие.

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Сотрудник местной комиссии по здравоохранению сообщил, что они направили официальные документы в полицию и прокуратуру для ареста злоумышленника.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая, научившаяся иглоукалыванию через интернет, погубила пациента. Ее непрофессиональные действия вызвали у мужчины инфаркт.

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