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16:31, 12 мая 2025Из жизни

Мужчина закрыл дядю в гараже и обокрал его на 52 миллиона рублей ради рептилий

В США мужчина пять лет скрывал смерть дяди ради отпусков и покупки рептилий
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dent County Sheriff’s Office

В США житель штата Миссури закрыл дядю-ветерана в гараже, пять лет скрывал, что его не стало, и получал за него пособия. Об этом пишет People.

В 2008 году 44-летний Брайан Дитч получил опеку над дядей. Его парализовало во время службы в американской армии, поэтому ему полагались выплаты от государства. Как позднее установила полиция, Дитч решил воспользоваться его деньгами, поэтому полностью лишил его самостоятельности. Мужчина сутками держал дядю запертым в гараже, где тому приходилось сидеть голодным в собственной моче и фекалиях.

В 2019 году ветерана не стало. Дитч сказал родственникам, что просто отвез его в дом престарелых, а сам продолжал получать пособия за него. До того как его обман разоблачили полицейские, он обокрал дядю на 650 тысяч долларов (52 миллиона рублей). Деньги он потратил на роскошные отпуска и покупку экзотических рептилий.

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Обман мужчины раскрылся только в марте 2025 года. Родственники забеспокоились о состоянии ветерана и обратились в полицию. Полицейские прибыли с обыском в дом Дитча и нашли останки дяди в сарае. Они были завернуты в мусорный мешок и частично заморожены. В суде Дитч не признал себя виновным.

Ранее сообщалось, что в штате Коннектикут, США, 32-летний мужчина устроил пожар ради побега из плена мачехи. Его запирали в кладовой, где не было отопления зимой и не включался кондиционер летом, и выпускали лишь для того, чтобы он выполнял домашние дела.

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