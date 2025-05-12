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17:24, 12 мая 2025Бывший СССР

На Украине мирные переговоры назвали приговором для Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров назвал мирные переговоры приговором для Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Мирные переговоры Москвы и Киева, которые, возможно, состоятся 15 мая в Стамбуле, станут приговором для власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Мирное соглашение обернется для Зеленского приговором. Зеленскому абсолютно понятно, как контролировать государство в условиях войны (...) А что делать со страной, которая выходит из режима войны, у него понимания нет», — заявил бывший парламентарий.

Он добавил, что в такой ситуации естественно ожидать сопротивление Зеленского мирному урегулированию, однако переломить ситуацию могли персональные санкции США против окружения украинского лидера.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.

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