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18:54, 12 мая 2025Бывший СССР

На Украине мужчина вышел в поле с конем и был схвачен военкомами

На Украине военкомы пытались задержать мужчину в поле во время прогулки с конем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине сотрудники военкомата пытались задержать мужчину в поле во время прогулки с конем в сельской местности. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео видно, что сотрудники военкомата отвязали коня от телеги одного из местных жителей в поле. Они пытались схватить мужчину и увезти на своем джипе.

Однако в конфликт вмешалась жена местного жителя, которая обвинила военкомов в том, что они не воют, и нецензурно выразила свое негодование. Место, где это произошло, неизвестно.

Ранее на Украине власти начали массово блокировать счета уклонистов. Теперь в случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане страны могут лишиться жилья и финансов.

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