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23:38, 12 мая 2025Интернет и СМИ

На Украине раскрыли страх Европы

Политолог Бортник: Европа боится, что Россия и США поделят ее, как Африку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Европа боится, что Россия и США поделят ее, аналогично разделу Африки 200 лет назад. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

«Европа не хочет, чтоб ее делили, как Африку 200 лет назад (…). Если США и Россия договорятся, это будет означать, что часть Европы окажется под неформальным влиянием России, а часть – под американским влиянием», — раскрыл Бортник.

По его словам, возможный раздел Европы может произойти в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил, что Россия желала стать частью Европы и никогда не хотела конфликта с коллективным Западом.

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