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22:53, 12 мая 2025Интернет и СМИ

В Европе сделали заявление о конфликте России с Западом

Профессор Малинен: Русские никогда не хотели конфликта с Западом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Россия желала стать частью Европы и никогда не хотела конфликта с коллективным Западом. Такое заявление сделал профессор Хельсинкского университета Томас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Русские хотели стать частью Европы. Путешествовать, заниматься бизнесом, интегрироваться. Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится», — подчеркнул Малинен.

По его словам, сейчас россияне начинают разочаровываться и думают, что европейцы их действительно ненавидят.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад «принудить к миру» Россию, поскольку она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс якобы затягивается. При этом ранее политик призывал вооружить Украину до зубов, чтобы она использовала тактику сдерживания.

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