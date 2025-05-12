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02:12, 12 мая 2025Наука и техника

Обнаружена редкая генетическая мутация у людей

PNAS: Мутации в гене SIK3 позволяют человеку высыпаться за 3 часа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Некоторым людям хватает всего трех часов сна в сутки — и теперь ученые нашли еще одну генетическую причину этого необычного состояния. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Речь идет о редкой мутации в гене SIK3, который участвует в регуляции обменных процессов в мозге и, вероятно, влияет на потребность во сне. Как показали эксперименты на мышах, носители этой мутации спят примерно на полчаса меньше своих сородичей. Учитывая, что в норме мыши проводят во сне до 12 часов в сутки, это значимое отличие.

Согласно авторам, мутация не вызывает сонливости или проблем со здоровьем — напротив, она наблюдается у людей, которые чувствуют себя бодро и полноценно функционируют при очень коротком сне. В других исследованиях команда уже выявила четыре гена, мутации в которых связаны с феноменом естественного короткого сна.

«Их организм просто работает эффективнее, пока они спят», — объясняет соавтор исследования, нейробиолог Ин Хуэй Фу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые надеются, что по мере накопления данных о подобных мутациях им удастся глубже понять, как устроена регуляция сна у человека — и можно ли с этим что-то сделать.

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