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15:12, 12 мая 2025Путешествия

Пенсионер оказался на шумном мальчишнике на круизном лайнере и не пережил плавание

Daily Mail: 60-летний британец не выжил во время конфликта с туристами в круизе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ruth Peterkin / Shutterstock / Fotodom

Британский пенсионер оказался на шумном мальчишнике на роскошном круизном лайнере и не пережил плавание. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что судно MSC Virtuosa находилось в британских водах во время случившегося. 60-летний Джеймс Месшем пострадал во время конфликта с другими туристами. Подробности ссоры не разглашаются, однако известно, что выжить пожилому мужчине не удалось. Полиция арестовала двух подозреваемых.

Очевидцы рассказали, что драки на борту начались почти сразу после отбытия лайнера в двухнедельное плавание. Кроме того, на судне было довольно шумно из-за больших компаний, отмечающих девичники и мальчишники.

Ранее другой пожилой пассажир роскошного круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. 72-летний американец путешествовал в одиночку, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения судна.

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