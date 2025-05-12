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14:36, 12 мая 2025Наука и техника

Пентагон и Rocket Lab испытают Neutron для доставки грузов

Пентагон и компания Rocket Lab испытают ракету Neutron для доставки грузов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rocket Lab

Пентагон и компания Rocket Lab планируют испытать перспективную ракету Neutron для доставки военных грузов по всей Земле. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Экспериментальная миссия в интересах Военно-воздушных сил США должна состояться не ранее 2026 года. В ее рамках Rocket Lab при помощи Neutron за несколько часов доставит груз в любую заданную Пентагоном точку планеты. Стоимость контракта не разглашается.

Гендиректор Rocket Lab Питер Бек оценил инициативу по доставке военных грузов через космос как находящуюся в зачаточном состоянии. «Поэтому я думаю, что мы находимся в значительной степени на экспериментальной стадии. И будет интересно посмотреть, превратится ли это в полноценное требование для оперативного потенциала», — сказал руководитель.

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По словам Бека, разработка Neutron идет по плану.

В сентябре издание сообщило, что американские компании Inversion Space и Outpost Space получили более 100 миллионов долларов в качестве инвестиций на разработку технологий по доставке военных грузов через космическое пространство.

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