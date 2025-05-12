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13:13, 12 мая 2025Экономика

Покупатели жилья в России заинтересовались одной программой

«Известия»: Спрос на трейд-ин при покупке жилья в России вырос до 25 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала 2025 года спрос на программу трейд-ин при покупке жилья в России вырос на 20-25 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Трейд-ин позволяет обменять старое жилье на новое с доплатой. По данным издания, в апреле интерес к программе увеличился на 33 процента относительно марта. Такая динамика связана с ожиданием снижения ключевой ставки ЦБ.

Более 21 процента покупателей рассчитывают использовать средства от продажи вторичного жилья для покупки новостройки. Около 90 процентов сделок с использованием трейд-ин приходится на бронирование квартиры — застройщик бронирует объект в новостройке на определенный срок, в течение которого собственник продает старое жилье. Другие застройщики выкупают вторичку у клиентов напрямую.

Некоторые девелоперы также предлагают рассрочку. Покупатель может поэтапно оплачивать квартиру в течение пары месяцев, пока продает старое жилье. Кроме того, в России на 10-15 процентов вырос спрос на трейд-ин с возможностью проживания. В таком случае собственник может оставаться в прежней квартире до четырех лет, пока новостройка не будет сдана.

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