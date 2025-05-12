Россиянам рассказали о бесплатном способе получить земельный участок

Депутат Гаврилов: Россияне могут получить дачу и землю от государства бесплатно

Получить дачу или участок земли от государства бесплатно — вполне реальная возможность для многих россиян, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Информацией об этом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат рассказал, что чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп. Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий, пояснил он.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — рассказал депутат.

Молодые специалисты, работающие в сельской местности — учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, также сообщил Гаврилов. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность, пояснил он.

«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил депутат.

Есть и те, кто может получить участок вообще без очередей и торгов — Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы Сергей Гаврилов депутат

«В списки льготников с правом на бесплатную землю входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление. Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок — через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление», — также рассказал депутат.

Гаврилов напомнил и о программах вроде «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара», в которых могут участвовать любые граждане России. В таких случаях землю дают на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства, и в этом случае ее необходимо использовать по назначению, объяснил он.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за неоформленные в Росреестре бани, сараи и другие постройки на участке. Для граждан штраф составит от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет достигать 50 тысяч рублей, а для юридических — одного миллиона рублей.