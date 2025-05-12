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01:21, 12 мая 2025Ценности

Популярная ведущая похвасталась фигурой в крошечном бикини

Популярная ведущая Дилетта Леотта похвасталась фигурой в бикини на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN покаталась на яхте на Сицилии. Она продемонстрировала фото, где позирует на борту судна в крошечном розовом бикини. Так, комплект включал в себя топ с треугольными чашками и декором в виде подвесок с бусинами и V-образных трусов.

В то же время 33-летняя знаменитость распустила волосы и дополнила образ серьгами-пусетами и кольцами на пальцах.

В апреле 50-летняя американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен в прозрачной юбке вышла в свет с 31-летним возлюбленным

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