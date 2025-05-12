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14:42, 12 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на противоречия в заявлениях Запада об украинском конфликте

Депутат Чепа заметил противоречие в словах Запада о поставках оружия и перемирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В словах западных политиков о поставках оружия Киеву и перемирии наблюдается противоречие, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на заявление Германии о готовности возобновить передачу вооружения Украине.

Ранее об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. По его словам, страна готова продолжать поставлять оружие Украине при условии отсутствия режима прекращения огня.

Запад пытается добиться временного прекращения огня, России же рассчитывает на соглашение о перемирии в долгосрочной перспективе, обозначил депутат.

«Позиция Запада — это прекращение огня ради прекращения огня на какое-то время, при этом всячески вооружать [Украину]. Мы слышим заявления и Германии, и Великобритании, некоторых других стран о готовности продолжить поставлять оружие, предлагают использовать замороженные российские активы для увеличения поставок оружия, резко увеличить производство беспилотных летательных аппаратов, и все это на фоне вот этого прекращения огня», — высказался Чепа.

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Парламентарий указал на противоречие в заявлениях западных лидеров о перемирии, активном вооружении Украины и новых санкциях. Он также усмотрел в них попытки шантажа и давления на Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прямых переговоров с российской стороной, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.

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