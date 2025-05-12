Появились подробности о пережившем клиническую смерть на отдыхе в Турции россиянине

Генконсульство РФ в Анталье на связи с матерью пострадавшего россиянина

Генконсульство России в Анталье остается на связи с матерью россиянина, пережившего клиническую смерть после инцидента в отеле. Подробности появились у РИА Новости.

Диппредставительство намерено обсудить с врачами возможность эвакуации пострадавшего на родину. Соотечественника навестит в больнице сотрудник генконсульства.

О произошедшем с россиянином стало известно ранее 12 мая. 29-летний массажист Никита Ч. из Москвы нырнул с пирса во время отдыха в Турции и пережил клиническую смерть. Кроме того, у мужчины обнаружили повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Пострадавшему провели операцию, и ему предстоит еще одна.