OIV: В 2024-м продажи вина в мире обрушились до минимального с 1961-го уровня

В 2024 году продажи вина во всем мире обрушились до минимального с 1961-го уровня. Об этом со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) сообщает «Коммерсантъ».

Производство вина в прошлом году снизилось на пять процентов год к году, до 226 миллионов гектолитров — это рекордно низкий показатель с 1961 года. Сокращение объемов объясняют «непредсказуемыми и экстремальными погодными условиями как в Северном, так и в Южном полушарии из-за изменения климата».

Продажи напитка также падают — до 214,2 миллиона гектолитров (минус 3,3 процента), также минимума за последние более чем 60 лет. Причиной тенденции стали инфляция, рост нестабильности, военные конфликты, а также изменение потребительских предпочтений.

«Люди все реже пьют вино по праздникам или просто так. Молодое поколение потребляет меньше вина, чем их родители», — отмечают в OIV

Сейчас вино стоит примерно на 30 процентов дороже, чем до пандемии. Как заявил главный винодел винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин рассказал, бутылка качественного российского вина стоит не меньше 500 рублей. «Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано "российское вино", то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда», — отметил он.