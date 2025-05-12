Раскрыт неожиданный способ уменьшить тягу к алкоголю

DOM: Препараты на основе GLP-1 могут значительно уменьшать потребление алкоголя

Препараты для снижения веса на основе агонистов рецепторов GLP-1, такие как семаглутид и лираглутид, могут значительно уменьшать потребление алкоголя. Это показало исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Дублина и представленное на Европейском конгрессе по ожирению. Полный текст опубликован в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

Участниками эксперимента стали 262 пациента с избыточным весом (средний возраст — 46 лет, в основном женщины), которым назначили препараты GLP-1. За четыре месяца среднее потребление алкоголя среди участников снизилось почти вдвое — с 11,3 до 4,3 единицы в неделю. У регулярно пьющих оно упало на 68 процентов — с 23 до 7,8 единицы.

Профессор Карел ле Ру, один из авторов исследования, предполагает, что препараты воздействуют на глубинные зоны мозга, ответственные за непреодолимые желания, в том числе алкоголь. Благодаря этому эффект, по словам пациентов, ощущается «без усилий».

Авторы подчеркивают: результаты нужно интерпретировать с осторожностью из-за небольшого объема выборки и отсутствия контрольной группы. Однако исследование указывает на дополнительные неожиданные эффекты GLP-1 аналогов, которые сейчас активно изучаются.