Роналду снова остался без титула в Саудовской Аравии

Роналду лишился шансов выиграть чемпионат Саудовской Аравии с «Аль-Насром»

Португальский футболист Криштиану Роналду снова остался без титула в Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Аль-Наср», за который играет Роналду, за четыре тура до конца чемпионата Саудовской Аравии лишился шансов обогнать лидирующий «Аль-Иттихад». Команда португальца занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За 2,5 года в Саудовской Аравии он не выиграл ни одного официального трофея.

Ранее Роналду отреагировал на попадание своего сына в заявку юниорской сборной Португалии. «Горжусь тобой, сынок», — написал пятикратный обладатель «Золотого мяча».