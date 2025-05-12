Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

Депутат Гаврилов заявил о способе получить дачу и землю от государства бесплатно

Россияне могут бесплатно получить дачу и землю от государства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Это возможно в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп, отметил он.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Бесплатный участок могут получить многодетные семьи

На земельный участок при соблюдении ряда условий могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми. «Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — сказал депутат.

Например, в Подмосковье за январь 2025 года многодетным семьям выдали 180 земельных участков в 22 муниципалитетах региона. Отмечается, что всего с начала действия программы в регионе землей обеспечили 37 722 семьи.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Землю могут выдать специалистам из сел и части льготников

Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие молодые специалисты, работающие в сельской местности, тоже могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность, уточнил Гаврилов.

«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — сказал он.

Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы могут получить участок вообще без очередей и торгов.

Кроме того, в списки льготников с правом на бесплатную землю входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. «Первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление. Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок — через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление», — сказал политик.

Гаврилов напомнил и о программах вроде «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара», в которых могут участвовать любые граждане России. В таких случаях землю дают на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства, и в этом случае ее необходимо использовать по назначению, объяснил он.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России приняли закон о повторной выдаче бесплатных земельных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий в ряде случаев получить бесплатно землю второй раз. Он касается случаев, когда уже полученный участок невозможно использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.

При этом новый участок должен располагаться в том же регионе, а его площадь не может превышать площадь старого более чем на 15 процентов. Уточняется, что право собственности на полученную ранее землю сохраняется.

По словам Гаврилова, это позволяет пострадавшим начать новую жизнь на другом участке. Он подчеркнул, что до внесения изменений граждане могли получить бесплатный земельный участок от государства только один раз.

