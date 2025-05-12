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09:05, 12 мая 2025Моя страна

Россиянин разрушил десятки разных предметов и установил мировой рекорд

Русский Халк установил мировой рекорд по сценическому экстриму в Курской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый рекорд по сценическому экстриму на курском фестивале «Шуклинка Фест». Это достижение спортсмен посвятил 80-летию Великой Победы, передают «Вести».

«Сергей сделал невозможное, с легкостью разрушив за 12 минут десятки разных по типу нагружаемых мышц предметов сценического экстрима», — рассказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

За указанное время Агаджанян расколол 12 шпилек, разорвал 14 медицинских грелок. Для сложности и зрелищности он надувал грелки в прыжках, а также подключил к выступлению ассистентов, которые стояли на нем или сидели.

О самом спортсмене известно, что он является многократным рекордсменом мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам. Также Агаджанян занимает должность заместителя президента Федерации силового экстрима России.

Ранее в России поставили массовый рекорд под популярную советскую песню «Катюшу», ставшую символом Великой Отечественной войны.

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