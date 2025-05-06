В России поставили массовый рекорд под «Катюшу»

В Ростове 1418 человек станцевали под песню о Катюше и установили рекорд России

В России поставили массовый рекорд под популярную советскую песню «Катюшу», ставшую символом Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Акция прошла в Ростове-на-Дону на площадке Донского государственного технического университета (ДГТУ) в честь 80-летия Великой Победы. 1418 человек приняли участие в массовом танце. При этом цифра участников выбрана символично — по числу дней Великой Отечественной войны.

В танце приняли участие студенты ДГТУ, а также учащиеся других вузов и учебных заведений региона. По словам организаторов, подготовка была непростой, но результат превзошел ожидания.

«Могу подтвердить, что сегодня на этой земле был установлен новый рекорд России», — заявил главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, наблюдавший за мероприятием. Он отметил, что массовый танец требует гораздо больше усилий, чем, к примеру, хоровое исполнение песни, поскольку важны синхронность движений и точность исполнения.

Музыкальным сопровождением флешмоба стала песня «Катюша» — произведение композитора Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. Теперь она стала и частью нового танцевального рекорда России.

Ранее артисты симфонического оркестра Башкортостана установили рекорд, сыграв на высоте 11 тысяч метров.