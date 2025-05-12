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12:16, 12 мая 2025Силовые структуры

Российские суды посадили за год почти 300 экстремистов

Суды в России лишили свободы за экстремизм почти 300 человек в 2024 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российские суды вынесли в 2024 году приговоры более чем 500 обвиняемым по экстремистским делам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде России.

Почти 300 человек получили наказание в виде лишения свободы за участие или организацию экстремистского сообщества, вербовку людей и финансирование экстремистов. 42 фигуранта были осуждены по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 127 граждан признаны виновными в демонстрации нацистской символики.

Общая сумма штрафов за экстремистские преступления превысила 12 миллионов рублей.

8 мая сообщалось, что в городе Киселевск Кемеровской области сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали мужчину за распространение призывов к терроризму и поддержке Вооруженных сил Украины в соцсетях.

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