Российские суды посадили за год почти 300 экстремистов

Российские суды вынесли в 2024 году приговоры более чем 500 обвиняемым по экстремистским делам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде России.
Почти 300 человек получили наказание в виде лишения свободы за участие или организацию экстремистского сообщества, вербовку людей и финансирование экстремистов. 42 фигуранта были осуждены по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 127 граждан признаны виновными в демонстрации нацистской символики.
Общая сумма штрафов за экстремистские преступления превысила 12 миллионов рублей.
8 мая сообщалось, что в городе Киселевск Кемеровской области сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали мужчину за распространение призывов к терроризму и поддержке Вооруженных сил Украины в соцсетях.