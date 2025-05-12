Российские военные ударили по пытавшимся зайти во фланг бойцам ВСУ в ДНР

Лебедев: ВС России ударили по бойцам ВСУ, пытавшимся зайти во фланг в ДНР

Российские военные ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшимся зайти во фланг в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Особенно важен удар по группе [украинских бойцов] в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробуют наступательные действия», — объяснил Лебедев.

Ранее стало известно о серьезных проблемах ВСУ севернее Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР. По словам военблогера Юрия Подоляки, украинские солдаты на данном участке фронта испытывают панику.