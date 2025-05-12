Российский штурмовик раскрыл детали отступления ВСУ на одном из направлений в ДНР

Российский штурмовик Нагаев: ВСУ при отступлении из Лысовки минировали позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из села Лысовка на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) минировали свои позиции. Об этом заявил командир отделения 137-й штурмовой бригады «Урал» Сергей Нагаев, передает РИА Новости.

По словам штурмовика, украинские военнослужащие в том числе оставили мины в школе, которую занимали бойцы ВСУ. Однако подорвать здание они не успели.

«[ВСУ] были уничтожены и не смогли этого сделать вовремя. В самой школе на точке были найдены боеприпасы, гранатометы, гранаты», — уточнил Нагаев.

6 мая стало известно о взятии Лысовки под контроль российских военных. В Минобороны России рассказали, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

