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10:20, 12 мая 2025Бывший СССР

Российский штурмовик раскрыл детали отступления ВСУ на одном из направлений в ДНР

Российский штурмовик Нагаев: ВСУ при отступлении из Лысовки минировали позиции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из села Лысовка на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) минировали свои позиции. Об этом заявил командир отделения 137-й штурмовой бригады «Урал» Сергей Нагаев, передает РИА Новости.

По словам штурмовика, украинские военнослужащие в том числе оставили мины в школе, которую занимали бойцы ВСУ. Однако подорвать здание они не успели.

«[ВСУ] были уничтожены и не смогли этого сделать вовремя. В самой школе на точке были найдены боеприпасы, гранатометы, гранаты», — уточнил Нагаев.

6 мая стало известно о взятии Лысовки под контроль российских военных. В Минобороны России рассказали, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

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