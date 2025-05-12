Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 12 мая 2025Силовые структуры

Российского повара заподозрили в связи с террористами

В Петербурге повара заподозрили в участии в террористической организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении повара, которого подозревают в участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина переехал из бывшей советской республики и работал в ресторане восточной кухни. В соцсети он познакомился с представителями террористических структур Сирийской Арабской Республики (САР) и принял решение вступить в их ряды. Для этого он выехал в Турцию, в дальнейшем пересек границу с САР и вступил в качестве бойца в незаконное вооруженное формирование.

Установлено, что в настоящее время он принимает участие в карательных операциях против конфессиональных меньшинств в Сирии. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ показала на видео задержание планировавшего теракт в Пятигорске иностранца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    39-летняя Ольга Бузова запечатлела себя в бикини

    Журналистка издания-иноагента рассказала о переставшей общаться с ней родственнице

    По улице в Москве разлился кипяток

    В Европе сообщили о подготовке нового удара по теневому флоту России

    В ФШР прокомментировали запрет шахмат в Афганистане

    Трамп назвал ЕС гадким

    Появилось видео удара ФАБ-3000 по наступающим на курское Теткино ВСУ

    Российского повара заподозрили в связи с террористами

    Капитан сборной Германии по хоккею высказался о возвращении россиян на турниры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости