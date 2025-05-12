Российского повара заподозрили в связи с террористами

В Петербурге повара заподозрили в участии в террористической организации

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении повара, которого подозревают в участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина переехал из бывшей советской республики и работал в ресторане восточной кухни. В соцсети он познакомился с представителями террористических структур Сирийской Арабской Республики (САР) и принял решение вступить в их ряды. Для этого он выехал в Турцию, в дальнейшем пересек границу с САР и вступил в качестве бойца в незаконное вооруженное формирование.

Установлено, что в настоящее время он принимает участие в карательных операциях против конфессиональных меньшинств в Сирии. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ показала на видео задержание планировавшего теракт в Пятигорске иностранца.