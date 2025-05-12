Симоньян описала поведение Макрона словами «так прячут сигареты в 14 лет от мамы»

Глава RT Симоньян заявила, что на столе Макрона лежал кокаин

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала поведение президента Франции Эммануэля Макрона, прячущего «подозрительный пакет» в поезде в Киев. В посте в своем Telegram-канале она заявила, что на столе главы государства лежал кокаин.

«Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется "снаффспун". Это ложечка для кокаина. А здравый смысл подсказывает, что так одновременно решительно и испуганно прячут или сигареты в 14 лет от мамы, или кокаин в 47 лет от общественности», — написала Симоньян, говоря о видео, на котором Макрон спрятал белый предмет, похожий на пакет, а канцлер Германии Фридрих Мерц закрыл рукой ложку.

Ранее в Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с попытавшимся спрятать белый пакет Макроном. В Париже заявили, что предмет, который президент страны убрал со стола, был салфеткой.

11 мая в сети распространилось видео, на котором Макрон, сидя за столом в поезде, следующем в Киев, поспешно убрал со стола предмет, напоминающий пакет с белым веществом. Сидящий рядом Мерц быстро прикрыл рукой небольшую ложку. На видео европейские лидеры находились в приподнятом настроении.