Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:54, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Симоньян описала поведение Макрона словами «так прячут сигареты в 14 лет от мамы»

Глава RT Симоньян заявила, что на столе Макрона лежал кокаин
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь 1 / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала поведение президента Франции Эммануэля Макрона, прячущего «подозрительный пакет» в поезде в Киев. В посте в своем Telegram-канале она заявила, что на столе главы государства лежал кокаин.

«Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется "снаффспун". Это ложечка для кокаина. А здравый смысл подсказывает, что так одновременно решительно и испуганно прячут или сигареты в 14 лет от мамы, или кокаин в 47 лет от общественности», — написала Симоньян, говоря о видео, на котором Макрон спрятал белый предмет, похожий на пакет, а канцлер Германии Фридрих Мерц закрыл рукой ложку.

Ранее в Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с попытавшимся спрятать белый пакет Макроном. В Париже заявили, что предмет, который президент страны убрал со стола, был салфеткой.

11 мая в сети распространилось видео, на котором Макрон, сидя за столом в поезде, следующем в Киев, поспешно убрал со стола предмет, напоминающий пакет с белым веществом. Сидящий рядом Мерц быстро прикрыл рукой небольшую ложку. На видео европейские лидеры находились в приподнятом настроении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может превратиться в очень большую проблему». Военный блогер резко высказался об отправке преступников на СВО

    Россиянам дали советы по продаже квартиры из-за границы

    Модель Перминова рассказала об отношениях с миллиардером Лебедевым после разрыва

    Российский дипломат прибыл в МИД Польши

    Российский педагог напала на ученицу из-за пирога для коллеги и попала на видео

    Турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде и был найден бездыханным в море

    В Европе объяснили идею ввести санкции против «Северного потока — 2»

    Rocket Lab купит германскую компанию Mynaric и выйдет на рынок Европы

    Российский хакер получил шесть лет колонии по делу о госизмене

    Актера из «Беспринципных» и «Слепой» избили в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости