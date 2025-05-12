Ссора российского подростка с мачехой закончилась кровавой расправой

В Нижегородской области подросток поссорился с мачехой и заколол ее ножом

В Нижегородской области задержали подростка, обвиняемого в жестокой расправе над мачехой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, несовершеннолетний житель Семеновского района во время майских праздников поругался с мачехой. Вспыхнувшая ссора переросла в конфликт, в ходе которого молодой человек схватил нож и нанес им женщине несколько проникающих ранений, несовместимых с жизнью.

Вскоре молодой человек был задержан сотрудниками полиции, ему предъявлено обвинение. Следствие требует арестовать его на время расследования и заключить в СИЗО. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан россиянка проткнула ножом 13-летнего школьника, который плохо нарезал овощи.