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17:53, 12 мая 2025Силовые структуры

Ссора российского подростка с мачехой закончилась кровавой расправой

В Нижегородской области подросток поссорился с мачехой и заколол ее ножом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Нижегородский Следком»

В Нижегородской области задержали подростка, обвиняемого в жестокой расправе над мачехой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, несовершеннолетний житель Семеновского района во время майских праздников поругался с мачехой. Вспыхнувшая ссора переросла в конфликт, в ходе которого молодой человек схватил нож и нанес им женщине несколько проникающих ранений, несовместимых с жизнью.

Вскоре молодой человек был задержан сотрудниками полиции, ему предъявлено обвинение. Следствие требует арестовать его на время расследования и заключить в СИЗО. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан россиянка проткнула ножом 13-летнего школьника, который плохо нарезал овощи.

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