Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:17, 12 мая 2025Культура

Стала известна дата прощания с Ниной Гребешковой

Внучка Нины Гребешковой: Прощание с актрисой пройдет 14 мая в закрытом формате
Ольга Коровина
Ольга Худякова

Ольга Худякова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Внучка актрисы Нины Гребешковой Ольга Худякова рассказала, когда пройдут похороны заслуженной артистки России. Ее слова передает агентство ТАСС.

По словам родственницы вдовы режиссера Леонида Гайдая, прощание с ней пройдет с закрытом формате, присутствовать будут только родные и близкие. Траурная церемония состоится 14 мая на Кунцевском кладбище Москвы.

12 мая стало известно, что заслуженная артистка России, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Актриса наиболее известна по ролям в культовых советских картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и других.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Первая ракетка России вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

    Названы неочевидные симптомы рака яичников

    Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

    Названы самые привлекательные мужчины для женщин

    Экс-министр Подмосковья ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку

    Трех лидеров стран Европы назвали клоунами

    Высокопоставленного железнодорожника осудили за махинации в российском регионе

    Чеченские города переименуют

    Алиев не приехал на Парад Победы в Москву. Из-за чего произошло охлаждение отношений России и Азербайджана?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости