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16:46, 12 мая 2025Экономика

Стали известны подробности скандала с квартирой Нетребко

«КП»: Нетребко заподозрили в создании незаконного хостела
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российскую и австрийскую оперную певицу Анну Нетребко заподозрили в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге для размещения хостела. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Квартира Нетребко находится на улице Союза Печатников. По данным газеты, государственная жилищная инспекция направила в администрацию Адмиралтейского района письмо, в котором говорилось, что в жилье артистки была произведена несогласованная перепланировка и расположен гостевой дом.

Комиссия попыталась попасть в квартиру для проверки, однако собственница не впустила представителей инспекции. Суд обязал Нетребко показать комиссии квартиру в январе 2024 года. Теперь дело передали судебным приставам.

Ранее сообщалось, что приставы объявили Нетребко в розыск из-за проблем с квартирой.

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