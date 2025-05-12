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01:09, 12 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об использовании ВСУ заключенных в заградотрядах

ВСУ используют заключенных в заградотрядах в Сумской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует завербованных в 225-й отдельный штурмовой полк (ОШП) бывших заключенных в заградительных отрядах для других подразделений. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Из любопытного: родные и близкие ВСУшников сообщают, что 425-й ОШП командование ВСУ использует исключительно на переднем крае, а за ним находятся подразделения 225-го ОШП», — указано в сообщении.

Отмечается, что заградотряды стоят за соединениями, находящимися в приграничных районах Сумской области.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах заградотрядами солдат, которые отказываются выполнять боевые задания. Он указал, что в лучшем случае таким солдатам может грозить 10-15 лет тюрьмы.

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