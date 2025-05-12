Стало известно об использовании ВСУ заключенных в заградотрядах

ВСУ используют заключенных в заградотрядах в Сумской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует завербованных в 225-й отдельный штурмовой полк (ОШП) бывших заключенных в заградительных отрядах для других подразделений. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Из любопытного: родные и близкие ВСУшников сообщают, что 425-й ОШП командование ВСУ использует исключительно на переднем крае, а за ним находятся подразделения 225-го ОШП», — указано в сообщении.

Отмечается, что заградотряды стоят за соединениями, находящимися в приграничных районах Сумской области.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах заградотрядами солдат, которые отказываются выполнять боевые задания. Он указал, что в лучшем случае таким солдатам может грозить 10-15 лет тюрьмы.

