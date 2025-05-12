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10:04, 12 мая 2025Культура

Сын Алибасова женился в десятый раз

Бари Алибасов-младший заявил, что женился в десятый раз
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова женился в десятый раз. Об этом он рассказал в ходе программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Избранницей Бари Алибасова-младшего стала чемпионка России по шахматам Арина. Отмечается, что возлюбленная пришла к нему на собеседование на должность рекрутера. Пара сблизилась во время игры в шахматы. «Я сначала ей предложил: давай ребенка сделаем, а потом посмотрим, женимся или нет. Это очень важно», — заявил Алибасов-младший.

На это девушка ответила, что все было «немножечко не так». «Ты не говорил, что не важно, поженимся мы или нет. Ты говорил: "Я на тебе женюсь". Если бы ты так сказал, ребенка бы не было», — добавила она.

Уточняется, что сын продюсера сделал предложение будущей жене, когда она находилась на седьмом месяце беременности. Позже у пары родилась общая дочь.

Ранее известная российская певица Марина Хлебникова, звезда коллективов «Интеграл» и «На-На», рассказала о своем знакомстве с Бари Алибасовым.

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