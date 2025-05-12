Цены на пшеницу упали до минимума с конца июля 2024 года

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже упала почти до 190 долларов за тонну

В ходе торгов в понедельник, 12 мая, стоимость фьючерсных контрактов на июльские поставки пшеницы в моменте упали до девятимесячного минимума и достигли отметки примерно в 190 долларов за тонну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи.

В моменте котировки падали до уровня примерно в 189,23 доллара за тонну. В последний раз пшеница торговалась ниже этого значения в конце июля 2024 года. Максимальный показатель в 2025-м был достигнут в феврале. В сравнении с ним майский результат просел более чем на 17 процентов.

На снижение стоимости пшеницы оказывает влияние приближение уборки урожая в Северном полушарии, отмечают эксперты. В ряде ключевых стран-производителях ожидается положительная динамика на фоне обильных осадков. Речь идет в том числе о США и России. Экономист Commonwealth Bank of Australia Деннис Вознесенски утверждает, что перспективы сбора урожая в этих странах не выглядят тревожными, как предполагалось изначально. Однако ситуация может измениться в случае неблагоприятных погодных условий в летние месяцы. В уязвимом положении, поясняют аналитики компании Vaisala, в частности, находятся некоторые страны Евросоюза (ЕС) и Китай.

По данным «СовЭкон», экспорт российской пшеницы в апреле снизился более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 2 миллиона тонн. Годом ранее показатель составлял 5 миллионов. Темпы вывоза ключевой агрокультуры из РФ, утверждают эксперты, остаются ниже средних с начала 2025 года. Замедлению экспорта способствуют низкая маржинальность и конкурентоспособность российской пшеницы. Цены на нее выше, чем у иностранных поставщиков.

Проблем отрасли может добавить жаркая и сухая погода, а также возвратные морозы в ключевых российских агрорегионах. Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидают, что в 2025-м в РФ удастся собрать порядка 82,5 миллиона тонн пшеницы. По словам главы ИКАР Дмитрия Рылько, риски остаются значительными.