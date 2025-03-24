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13:32, 24 марта 2025Экономика

Названы две главные угрозы для урожая 2025 года

ИКАР: Урожаю 2025 года угрожают сухая погода и возвратные морозы
Кирилл Луцюк

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Прогноз урожая пшеницы в России в 2025 году повысили на 1,5 миллиона тонн. Соответствующее решение приняли эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Их процитировало «Интерфакс».

По словам руководителя ИКАР Дмитрия Рылько, если прежний прогноз предполагал 77-81-85 миллионов тонн, то согласно новому речь идет о 78,5-82,5-86,5 миллиона тонн. Средний показатель — 82,5 миллиона тонн.

Рылько объяснил, что прогноз пересмотрели, так как зимняя вегетация на юге и ранняя и прохладная весна хорошо отразились на озимой пшенице в ключевых регионах ее выращивания. Однако риски остаются значительными. К ключевым он отнес жаркую и сухую погоду в оставшийся период вегетации, а также возвратные морозы.

Ранее появился прогноз, что власти России могут прибегнуть к дополнительным нетарифным мерам регулирования зернового рынка, если урожай зерновых окажется ниже ожидаемого. Причинами этого могут стать неблагоприятные погодные условия.

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