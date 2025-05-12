Украинский FPV-дрон уничтожил жилой дом в российском регионе

Врио курского главы Хинштейн: FPV-дрон ВСУ уничтожил жилой дом

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил жилой дом в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал поселок Глушково. В результате удара, помимо уничтоженного дома, еще одно жилище загорелось. Пострадавших, по словам Хинштейна, нет. Жители домов ранее уехали в Курск.

«Уважаемые жители, враг продолжает свои отчаянные попытки разрушить нашу инфраструктуру и навредить мирным жителям. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье», — добавил врио губернатора.

Вечером 11 мая ВСУ атаковали Рыльск в Курской области. Удар, предварительно, был нанесен по гостинице и автомойке. Сообщалось, что под завалами зданий могут находиться люди. Пострадали три человека, их доставили в больницу.