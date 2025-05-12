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20:45, 12 мая 2025Экономика

В Европе сообщили о подготовке нового удара по теневому флоту России

EUobserver: ЕС планирует ввести ограничения против 149 связанных с РФ танкеров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dmitry Zhdannikov / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) планируют ввести новые ограничения против танкеров, перевозящих российскую нефть в обход действующих западных ограничений. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

Новые ограничения, как отмечается, войдут в 17-й пакет антироссийских санкций. Из 149 судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти для дальнейшей продажи иностранным покупателям за 60 долларов и выше, около 25 находятся в европейских морях — Балтийском и Северном. Эти танкеры представляют серьезную угрозу для местной экологии и инфраструктуры, поясняется в документе Еврокомиссии (ЕК).

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Остальные ходят по Черному морю и акватории Восточного Средиземноморья вблизи Индии и Китая. Все они находятся в составе так называемого теневого флота РФ, но только 15 ходят под российским флагом, утверждается в материале. Эти танкеры представляют серьезную угрозу для местной экологии и инфраструктуры. Власти ЕС хотят запретить экипажам подобных судов доступ в европейские порты для дозаправки. Кроме того, в случае попадания в ограничительный список их владельцы не смогут обращаться в западные компании для страхования грузов и проведения ремонтных работ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕК сообщило о намерении властей ЕС включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. Новый список ограничений, как ожидается, затронет 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров теневого флота РФ. Эти меры уже отправили на согласование странам ЕС.

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