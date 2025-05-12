Захарова: Запад хочет 30-дневного перемирия, чтобы Киев отдохнул и продолжил бои

Страны Запада стремятся к тому, чтобы 30-дневное перемирие между Россией и Украиной было заключено, поскольку надеются на передышку для Киева, которая позволит ему восстановить военный потенциал и продолжить бои. Такую причину раскрыла в своем комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, теперь те же самые государства добиваются перемирия на 30 дней, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли с новыми силами продолжить военное противостояние с Россией.

Дипломат напомнила, что в 2019 году президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не обсуждали продление Минских соглашений 2014-2015 годов, как сейчас пишут некоторые СМИ. «Этот вопрос не мог быть в повестке дня, поскольку подписанный в Минске 12 февраля 2015 года комплекс мер носил бессрочный характер, содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН», — отметила она.

Захарова добавила, что саммит 2019 года в Париже запомнился эпатажным политическим ходом Зеленского, который внезапно отказался утвердить заранее согласованный всеми сторонами итоговый документ. Он тогда потребовал исключить из него пункт о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. «Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств», — подчеркнула дипломат.

Накануне Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.