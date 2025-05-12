Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:02, 12 мая 2025Россия

В МИД России раскрыли причину стремления Запада к 30-дневному перемирию на Украине

Захарова: Запад хочет 30-дневного перемирия, чтобы Киев отдохнул и продолжил бои
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Страны Запада стремятся к тому, чтобы 30-дневное перемирие между Россией и Украиной было заключено, поскольку надеются на передышку для Киева, которая позволит ему восстановить военный потенциал и продолжить бои. Такую причину раскрыла в своем комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, теперь те же самые государства добиваются перемирия на 30 дней, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли с новыми силами продолжить военное противостояние с Россией.

Дипломат напомнила, что в 2019 году президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не обсуждали продление Минских соглашений 2014-2015 годов, как сейчас пишут некоторые СМИ. «Этот вопрос не мог быть в повестке дня, поскольку подписанный в Минске 12 февраля 2015 года комплекс мер носил бессрочный характер, содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН», — отметила она.

Захарова добавила, что саммит 2019 года в Париже запомнился эпатажным политическим ходом Зеленского, который внезапно отказался утвердить заранее согласованный всеми сторонами итоговый документ. Он тогда потребовал исключить из него пункт о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. «Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств», — подчеркнула дипломат.

Накануне Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    На Украине рассказали о самом большом страхе Зеленского

    Посол сообщил о сворачивании совместной с Польшей деятельности

    Google впервые за десять лет обновил логотип

    На Украине раскрыли деталь указа Зеленского о запрете переговоров с Путиным

    В МИД России раскрыли причину стремления Запада к 30-дневному перемирию на Украине

    В Германии призвали Киев принять предложение России о переговорах

    Названа стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы

    61-летний Сергей Зверев показал фото в трусах

    В Германии решили прекратить обсуждение поставок Taurus Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости