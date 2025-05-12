В Новосибирске потребовали отменить концерты «Ленинграда»

Общественники призвали отменить выступления группы «Ленинград» в Новосибирске

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей потребовал отменить концерты группы «Ленинград». Об этом сообщает «АиФ Новосибирск».

В письме губернатору области Андрею Травникову активисты назвали кощунственным творчество лидера группы Сергея Шнурова, а также отметили, что его песни содержат ненормативную лексику. По их мнению, музыканты пропагандируют употребление алкоголя и курение, а также демонстрируют эпатажное поведение, которое противоречит общественным нормам.

Выступления коллектива в Новосибирске должны состояться 29, 30 и 31 мая в комплексе «Сибирь-Арена».

Ранее Шнуров впервые почти за два года анонсировал концерты группы «Ленинград» в России.