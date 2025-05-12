Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 12 мая 2025МирЭксклюзив

В предложении Путина увидели подарок Эрдогану

Экс-торгпред Сезер: Путин сделал Эрдогану подарок переговорами в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент России Владимир Путин сделал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану подарок своим предложением провести переговоры с Украиной в Стамбуле, так как это предоставляет Анкаре инструмент давления на Запад. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

Предложение Путина дало Эрдогану возможность проверить свое влияние и убедительность в отношении Зеленского и Украины

Айдын Сезерполитолог, экс-торгпред Турции в России

Кроме того, эксперт подчеркнул, что это предложение укрепляет отношения Москвы и Анкары, так как Эрдоган многократно выражал интерес к участию турецкой стороны в мирном урегулировании конфликта на Украине.

При этом Сезер указал, что Путин своим поступком успешно «бросил вызов Западу», вызвав замешательство у многих западных чиновников. В частности, он обратил внимание, что в Турции 15 мая состоятся переговоры на уровне глав МИД стран НАТО, в которых также примет участие государственный секретарь США Марко Рубио.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, «возобновив» прерванный в 2022 году стамбульский формат. Российский лидер не раз подчеркивал, что достигнутые договоренности могут стать базой для будущего мирного урегулирования конфликта, которая также отвечает интересам Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    Макрон напомнил России о сроках предложения о 30-дневном перемирии

    Индия представила первый гоночный автомобиль из мусора

    Мужчина попал в больницу с проколотыми легкими после сеанса иглоукалывания

    Лариса Гузеева показала внешность на фото времен молодости

    В сборной Бразилии назвали имя нового главного тренера

    ФСБ рассказала об арсенале Таганской ОПГ из 100 единиц оружия и 36 килограммов взрывчатки

    Стали известны подробности о ситуации с интернетом в домах ПИК

    Германия захотела присутствовать на возможных переговорах по Украине в Стамбуле

    В предложении Путина увидели подарок Эрдогану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости